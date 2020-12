il paesino di 16 mila abitanti che sarà l’epicentro della lotta al covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) In Belgio un paesino di appena 16 mila abitanti sarà l’epicentro per l’inizio della distribuzione del vaccino contro il covid. Un paesino del Belgio sta per diventare l’epicentro per la produzione e distribuzione del prossimo vaccino contro il coronavirus nel nostro continente. Il paese in questione si chiama Puurs, in provincia di Aversa, nella zona delle Fiandre, a circa 30 kilometri dalla capitale Bruxelles. La sua posizione privilegiata le ha permesso di trasformarsi in un perno centrale per l’industria farmaceutica. Durante l’estate passata, infatti, Puurs era stato scelto come base operativa dell’azienda Pfizer come base operativa per la realizzazione e successiva distribuzione del vaccino contro il ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) In Belgio undi appena 16per l’iniziodistribuzione del vaccino contro il. Undel Belgio sta per diventareper la produzione e distribuzione del prossimo vaccino contro il coronavirus nel nostro continente. Il paese in questione si chiama Puurs, in provincia di Aversa, nella zona delle Fiandre, a circa 30 kilometri dalla capitale Bruxelles. La sua posizione privilegiata le ha permesso di trasformarsi in un perno centrale per l’industria farmaceutica. Durante l’estate passata, infatti, Puurs era stato scelto come base operativa dell’azienda Pfizer come base operativa per la realizzazione e successiva distribuzione del vaccino contro il ...

