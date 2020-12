Il Padrino 3: Francis Ford Coppola lo riscrive e annuncia un nuovo finale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francis Ford Coppola riscrive dopo 30 anni il terzo e ultimo capitolo della saga de Il Padrino: quale sarà il nuovo finale per il boss Michael Corleone? Risale al 1990 il terzo e ultimo capitolo della saga de Il Padrino, il più celebre gangster movie di tutti i tempi, diretto dal regista italo-americano Francis Ford Leggi su 2anews (Di lunedì 7 dicembre 2020)dopo 30 anni il terzo e ultimo capitolo della saga de Il: quale sarà ilper il boss Michael Corleone? Risale al 1990 il terzo e ultimo capitolo della saga de Il, il più celebre gangster movie di tutti i tempi, diretto dal regista italo-americano

vrossique : 257. El Padrino - Francis Ford Coppola, 1972 (9’5/10) - zazoomblog : Francis Ford Coppola: esce il Il Padrino III in una versione tutta nuova e restaurata - #Francis #Coppola:… - globalistIT : - CulturSocialArt : Esce in Italia il 10 dicembre con Universal Pictures in DVD e Bluray, la riscrittura del “Padrino – Parte terza” d… - Marquitoosays : El Padrino. Francis Ford Coppola -