Il Movimento 5 Stelle vuole il cemento nella riserva naturale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Valerio Novelli, presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, ha presentato un emendamento che permetterà di edificare nella tenuta protetta dell'Acquafredda a Roma. Un progetto ideato da Monsignor Mauro Carlino, braccio destro dell’ex cardinale Becciu Così una "manina" ha cambiato i piani e autorizzato il cemento nel parco del Vaticano " Pioggia di cemento sul parco del Vaticano. La Regione Lazio approva" Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 7 dicembre 2020) Valerio Novelli, presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, ha presentato un emendamento che permetterà di edificaretenuta protetta dell'Acquafredda a Roma. Un progetto ideato da Monsignor Mauro Carlino, braccio destro dell’ex cardinale Becciu Così una "manina" ha cambiato i piani e autorizzato ilnel parco del Vaticano " Pioggia disul parco del Vaticano. La Regione Lazio approva"

borghi_claudio : ??PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE!?? Voi siete stati eletti con un programma che diceva di SMANTELLARE IL MES E D… - agorarai : “Fino a quando ci sarò io, il Movimento 5 Stelle appoggerà sempre Giuseppe Conte. Il nostro giudizio sul Mes è semp… - Mov5Stelle : Per la rubrica #StorieGuerriere Roberto Ascani, Sindaco del Comune di #Castelfidardo amministrato dal MoVimento 5 S… - sostengo5 : RT @Azzolina6: Il programma del Movimento 5 stelle prevede lo smantellamento del Mes, non la riforma, che sarebbe solo una presa in giro e… - giuliog : RT @espressonline: Il Movimento 5 Stelle vuole il cemento nella riserva naturale -