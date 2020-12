“Il ministro è positivo”. Un caso di Covid nel governo, il risultato arriva durante la seduta. Di Maio in isolamento, tampone per tutti, Conte compreso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid, si allunga la lista dei positivi al virus. Nelle ultime ore, sopraggiunge la notizia caduta come un lampo a ciel sereno sul Consiglio dei Ministri. La riunione verteva sul tema del Recovery Fund ma si è conclusa dopo una breve sospensione proprio in seguito alla comunicazione ufficiale di un altro caso di positività, quello della ministra Luciana Lamorgese. Si apprende da Adnkronos: “Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, è risultata positiva al coronavirus. La notizia è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund”. E inoltre: “Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in isolamento, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese. tutti gli altri ministri ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020), si allunga la lista dei positivi al virus. Nelle ultime ore, sopraggiunge la notizia caduta come un lampo a ciel sereno sul Consiglio dei Ministri. La riunione verteva sul tema del Recovery Fund ma si è conclusa dopo una breve sospensione proprio in seguito alla comunicazione ufficiale di un altrodi positività, quello della ministra Luciana Lamorgese. Si apprende da Adnkronos: “Luciana Lamorgese,dell’Interno, è risultata positiva al coronavirus. La notizia èta mentre era in corso il Consiglio dei ministri sul Recovery Fund”. E inoltre: “Ildegli Affari esteri Luigi Die il Guardasigilli Alfonso Bonafede andranno in, perché erano seduti accanto alla ministra Lamorgese.gli altri ministri ...

