Il maltempo non abbandona l' Italia | Immacolata sotto la neve

AGI - Il maltempo non abbandonerà l'Italia neppure nei prossimi sette giorni che saranno caratterizzati da un tempo diffusamente instabile. Dopo un lunedì di semi-tregua, la giornata peggiore sarà proprio il giorno dell'Immacolata e bisognerà aspettare domenica per riveder splendere il sole. Intanto è ancora emergenza al Brennero: la corsia nord dell'autostrada A22 del Brennero nel tratto tra Vipiteno e il confine di Stato del passo del Brennero è nuovamente percorribile. La corsia era stata chiusa sabato sera per motivi di sicurezza a seguito delle abbondanti nevicate. Al Brennero sono caduti circa 90 centimetri di neve. Nel frattempo si è formata una lunga coda di mezzi pesanti in direzione nord tra Bressanone e Brennero. Restano interrotte la strada statale 12 tra Colle Isarco e il confine di Stato.

Rischio frane e valanghe nel bellunese, Zaia raccomanda di non avvicinarvisi. Maltempo generale in tutta la penisola. fonte Vigili del Fuoco Continua imperterrito in questi giorni il maltempo generale ...

Frane e allagamenti La provincia conta i danni

Per poi non parlare di cantine allagate praticamente in tutto il litorale. Il maltempo che si è scatenato sabato per tutta la giornata ha portato con sé danni e anche un fiume di polemiche. I paesi a ...

