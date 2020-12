Il maltempo mette in ginocchio tutta la provincia: ingenti danni nell’Agro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una vera e propria voragine con una macchina bloccata. È forse questa la scena simbolo del maltempo che ieri ha colpito tutta la provincia di Salerno. danni ingenti si sono verificati nell’Agro nocerino sarnese a causa di veri e propri allagamenti che hanno trasformate le strade in veri e propri fiumi. Tra le zone più colpite San Marzano sul Sarno, Pagani, Nocera Inferiore e Scafati.Un quadro meteo aggravato anche dalle precipitazioni degli ultimi giorni, che viene associato ad un rischio di dissesto idrogeologico diffuso. Attenzione massima rivolta soprattutto a Sapri e Montecorice dove sono in atto due interventi di somma urgenza da parte del Genio civile di Salerno, proprio in conseguenza degli eventi dei giorni scorsi. L’allerta meteo è stata prorogata di ulteriori 24 ore su tutto ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una vera e propria voragine con una macchina bloccata. È forse questa la scena simbolo delche ieri ha colpitoladi Salerno.si sono verificatinocerino sarnese a causa di veri e propri allagamenti che hanno trasformate le strade in veri e propri fiumi. Tra le zone più colpite San Marzano sul Sarno, Pagani, Nocera Inferiore e Scafati.Un quadro meteo aggravato anche dalle precipitazioni degli ultimi giorni, che viene associato ad un rischio di dissesto idrogeologico diffuso. Attenzione massima rivolta soprattutto a Sapri e Montecorice dove sono in atto due interventi di somma urgenza da parte del Genio civile di Salerno, proprio in conseguenza degli eventi dei giorni scorsi. L’allerta meteo è stata prorogata di ulteriori 24 ore su tutto ...

AdL64648645 : I padri costruirono la patria i transcomunisti la distraggono. - NegAdriana : RT @_DAGOSPIA_: QUI VIENE GIU’ TUTTO – FRANE, VALANGHE, ESONDAZIONI: IL MALTEMPO METTE IN GINOCCHIO L’ITALIA - patriziagatto3 : RT @_DAGOSPIA_: QUI VIENE GIU’ TUTTO – FRANE, VALANGHE, ESONDAZIONI: IL MALTEMPO METTE IN GINOCCHIO L’ITALIA - _DAGOSPIA_ : QUI VIENE GIU’ TUTTO – FRANE, VALANGHE, ESONDAZIONI: IL MALTEMPO METTE IN GINOCCHIO L’ITALIA - bertcodio : RT @sergio_scorza: #Maltempo, mezza Italia in allerta rossa. Finché non si mette mano ad unica grande opera utile in Italia - il riassetto… -

Ultime Notizie dalla rete : maltempo mette Allagamenti e frane, il maltempo mette a dura prova l'Alto Adige. Una colata di fango è finita contro un'abitazione il Dolomiti Live Non è la D’Urso, Brosio – De Vitis, audio mette in dubbio la storia d’amore

Live non è la D'Urso. Quella tra Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis è una storia d'amore che di amore comincia ad averci poco. L'articolo Live Non è la D’Urso, Brosio – De Vitis, audio m ...

Italia sferzata dal maltempo: fiumi esondati ed emergenza neve

Italia flagellata dal maltempo che ha provocato anche un morto ... collegamenti e viabilità messi in crisi dalle piogge e dalle abbondanti nevicate. Un piccolo ponte su un torrente è crollato ...

Live non è la D'Urso. Quella tra Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis è una storia d'amore che di amore comincia ad averci poco. L'articolo Live Non è la D’Urso, Brosio – De Vitis, audio m ...Italia flagellata dal maltempo che ha provocato anche un morto ... collegamenti e viabilità messi in crisi dalle piogge e dalle abbondanti nevicate. Un piccolo ponte su un torrente è crollato ...