“Il governo ci ha esclusi. Siamo rimasti quasi tutti disoccupati e senza ammortizzatori sociali” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco cari Signori del governo, la lunga lista di e-mail che ogni giorno riceviamo da persone che parlano, raccontano la propria storia, le proprie difficoltà e fanno capire che non solo non viene fatto nulla, ma vengono anche da voi palesemente ignorati. Commercianti, lavoratori stagionali, consulenti finanziari e assicurativi. Da Nord a Sud, dalle grandi città ai piccoli paesi. Altro che Covid, la tragedia è anche l’incapacità di questo governo. Vorremmo sapere come Conte e i suoi ministri pensano che queste persone possano andare avanti. Cosa dovrebbero fare? Le persone implorano e voi scaldate le vostre poltrone. Leggendo quanto scrive Paola Vaccari, commerciante, viene spontaneo chiedersi come il governo possa pretendere l’economia reale resista, che le famiglie resistano: “Buongiorno Sig.Paragone, sono una commerciante di ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco cari Signori del, la lunga lista di e-mail che ogni giorno riceviamo da persone che parlano, raccontano la propria storia, le proprie difficoltà e fanno capire che non solo non viene fatto nulla, ma vengono anche da voi palesemente ignorati. Commercianti, lavoratori stagionali, consulenti finanziari e assicurativi. Da Nord a Sud, dalle grandi città ai piccoli paesi. Altro che Covid, la tragedia è anche l’incapacità di questo. Vorremmo sapere come Conte e i suoi ministri pensano che queste persone possano andare avanti. Cosa dovrebbero fare? Le persone implorano e voi scaldate le vostre poltrone. Leggendo quanto scrive Paola Vaccari, commerciante, viene spontaneo chiedersi come ilpossa pretendere l’economia reale resista, che le famiglie resistano: “Buongiorno Sig.Paragone, sono una commerciante di ...

