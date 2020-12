Il giovane lavorava nella Asl di Marcianise in provincia di Caserta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giuseppe Mosca, 32 anni, è morto a causa del coronavirus: non aveva patologie pregresse. Coronavirus, morto ragazzo di 32 anni: non aveva altre patologie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giuseppe Mosca, 32 anni, è morto a causa del coronavirus: non aveva patologie pregresse. Coronavirus, morto ragazzo di 32 anni: non aveva altre patologie su Notizie.it.

Tivexen : RT @Grunf1966: Sonia aveva 24 anni e lavorava come domestica. Shahzad è fotografo e si era proposto per mesi, spingendo anche la sua famigl… - Grunf1966 : Sonia aveva 24 anni e lavorava come domestica. Shahzad è fotografo e si era proposto per mesi, spingendo anche la s… - LucianaCiolfi : RT @SabrinaSunny24: @Reale_Scenari @EugenioCardi @BeppeGiulietti @VenetoStampa @MassimoCarlotto @mascaweb @_Nico_Piro_ @Albereal @ArturoMar… - SabrinaSunny24 : @Reale_Scenari @EugenioCardi @BeppeGiulietti @VenetoStampa @MassimoCarlotto @mascaweb @_Nico_Piro_ @Albereal… - FraGalanti : Parla la storia delle persone, un giovane cronista, preciso, misurato e professionale che può sbagliare (Biafora),… -