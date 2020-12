Il fratello di Maradona: "Diego mi ha chiamato 3 giorni prima di morire, alle 3 di notte. Si faceva male da solo, ma era buono" (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Ha avuto tutti i problemi del mondo, si faceva male da solo ma Diego era una persona buona. Avremmo dovuto incontrarci a Natale”. Hugo Maradona ricorda il fratello scomparso nel salotto di Domenica In. Il campione è morto lo scorso 25 novembre. I due si erano sentiti solo pochi giorni prima. “Mi ha chiamato due domeniche fa alle tre del mattino e mi chiese se stavo dormendo. Io gli ho risposto in maniera ironica ‘sto ballando’”, ricorda, “Le nostre conversazioni erano ironiche e divertenti. Avremmo dovuto incontrarci di nuovo a Natale, erano due anni che non ci vedevamo”. Il fratello parla commosso: “Con noi è stato come un secondo padre. Ha aiutato a tutti noi e ci tenga che venga ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Ha avuto tutti i problemi del mondo, sidamaera una persona buona. Avremmo dovuto incontrarci a Natale”. Hugoricorda ilscomparso nel salotto di Domenica In. Il campione è morto lo scorso 25 novembre. I due si erano sentitipochi. “Mi hadue domeniche fatre del mattino e mi chiese se stavo dormendo. Io gli ho risposto in maniera ironica ‘sto ballando’”, ricorda, “Le nostre conversazioni erano ironiche e divertenti. Avremmo dovuto incontrarci di nuovo a Natale, erano due anni che non ci vedevamo”. Ilparla commosso: “Con noi è stato come un secondo padre. Ha aiutato a tutti noi e ci tenga che venga ...

infoitsport : Domenica In, Maradona nel ricordo del fratello Hugo: 'Ci ha aiutato tanto' - DonnaGlamour : Maradona, il fratello Hugo in lacrime: “Chi ha commesso errori pagherà” - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il fratello di Diego, Hugo #Maradona, si commuove a #DomenicaIn - fanpage : Il fratello di Diego, Hugo #Maradona, si commuove a #DomenicaIn - mauro_crescenzo : Maradona, il fratello Hugo in lacrime a Domenica In. «Diego era un padre, ma non lo vedevo da 2 anni»… -