Il film di Salvatores sull'Italia del lockdown: Fuori era primavera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Natale e Capodanno 2020 saranno molto diversi dal solito, perché ormai sappiamo bene cosa significa la pandemia di Coronavirus e quali cautele è necessario osservare, ma c'è stato un momento, a inizio ...

In streaming su RaiPlay dal 10 dicembre, il documentario collettivo racconta gli italiani durante la prima ondata della pandemia di Coronavirus ...

Sottodiciotto Film Festival 2020: giunge alla 21a edizione la manifestazione rivolta alla genialità dei più giovani

Spettacoli e Cultura - 06/12/2020. Si svolge a Torino tra il 4 e l’8 dicembre (in realtà si sarebbe dovuto tenere a marzo, ma per la situazione pandemica è stato differito e per lo stesso motivo trova ...

