Il figlio di Maradona: “Voglio la verità su papà. Con lui sono stato felice, ne è valsa la pena” (Di lunedì 7 dicembre 2020) caption id="attachment 106027" align="alignnone" width="1200" Live non è la D'Urso/captionSta meglio dopo aver superato il covid19, ma è stato ricoverato in ospedale. Diego Maradona jr, figlio del giocatore scomparso il 25 novembre, è intervenuto a Live non è la D'Urso e ha parlato della sua esperienza con il virus ma soprattutto della morte del suo papà. Con lui, collegata in diretta anche Cristina Sinagra, la sua mamma e tra le donne che Maradona ha amato. «Proprio perché ero in ospedale ho perso qualche passaggio sulle novità che riguardavano la salute di mio padre. Un amico giornalista spagnolo mi ha scritto mentre ero in ospedale chiedendomi se sapevo cosa fosse accaduto, ma non mi diceva cosa. Ho aperto la tv ed ho saputo così di papà e della sua morte. In Argentina non mi ... Leggi su golssip (Di lunedì 7 dicembre 2020) caption id="attachment 106027" align="alignnone" width="1200" Live non è la D'Urso/captionSta meglio dopo aver superato il covid19, ma èricoverato in ospedale. Diegojr,del giocatore scomparso il 25 novembre, è intervenuto a Live non è la D'Urso e ha parlato della sua esperienza con il virus ma soprattutto della morte del suo. Con lui, collegata in diretta anche Cristina Sinagra, la sua mamma e tra le donne cheha amato. «Proprio perché ero in ospedale ho perso qualche passaggio sulle novità che riguardavano la salute di mio padre. Un amico giornalista spagnolo mi ha scritto mentre ero in ospedale chiedendomi se sapevo cosa fosse accaduto, ma non mi diceva cosa. Ho aperto la tv ed ho saputo così die della sua morte. In Argentina non mi ...

