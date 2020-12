“Il Collegio” | la puntata dell’8 dicembre dedicata ai Giochi della gioventù

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Settimo e penultimo appuntamento con Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 realizzato con la collaborazione di Banijay Italia in onda martedì 8, alle 21.20, che continua ad appassionare il pubblico teen raggiungendo eccezionali picchi di ascolto. La sestaha registrato, infatti, il miglior risultato dopo la première raggiungendo picchi del 18%. La settimana al Collegio si apre all’insegna delle Gare Didattiche. I collegiali devono dimostrare tutta la loro prestanza fisica nei, mentre in classe continuano le sfide a colpi di geografia, italiano e matematica. Una nuova materia, del tutto inedita in Collegio, viene inserita nel piano studi degli studenti che avranno così modo di incontrare una nuova docente. L’argomento trova il favore...