Il cinema al letto del paziente. Al Policlinico Gemelli la partnership tra MediCinema Italia Onlus e Infinity (Di lunedì 7 dicembre 2020) Al Policlinico Gemelli proiezioni via streaming grazie alla partnership tra Medicinema Italia Onlus e Infinity, i ricoverati potranno accedere alla visione dei film direttamente nei monitor tv presenti nelle stanze di degenza. Medicinema riporta il cinema negli ospedali in sicurezza nei mesi di dicembre e gennaio, grazie alla partnership con Infinity, il servizio di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, e grazie alla disponibilità tecnologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS riuscirà a programmare film in streaming direttamente nei monitor tv, presenti in tutte le stanze dell'ospedale. Questa partnership ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alproiezioni via streaming grazie allatra Medi, i ricoverati potranno accedere alla visione dei film direttamente nei monitor tv presenti nelle stanze di degenza. Mediriporta ilnegli ospedali in sicurezza nei mesi di dicembre e gennaio, grazie allacon, il servizio di video streaming on demand del Gruppo Mediaset, e grazie alla disponibilità tecnologica della FondazioneUniversitario AgostinoIRCCS riuscirà a programmare film in streaming direttamente nei monitor tv, presenti in tutte le stanze dell'ospedale. Questa...

