Il caso di Elisa Lam: la 15a morte “sospetta” al Cecil Hotel (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continuano i nostri racconti di omicidi entrati nella storia perché irrisolti. Oggi la rubrica “Cronache del mistero” dedica il suo spazio ad un caso che ha occupato per molto tempo le prime pagine dei giornali e che ha ispirato non poche pellicole hollywoodiane. Questo è il caso di Elisa Lam. Los Angeles (America) il 27 gennaio 2013. La promettente studentessa universitaria di Vancouver, Elisa Lam di 21 anni decise di concedersi una breve vacanza dagli studi. Programmò così un piccolo tour lungo la West cost. Una delle tappe fu proprio a Los Angeles. Al nr 640 di Main Street, Lisa trovò una comoda soluzione scegliendo il Cecil Hotel. Enorme palazzo di circa seicento camere. Costato al momento della costruzione, nel 1927, ben un milione di dollari spesi in marmo e statue in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continuano i nostri racconti di omicidi entrati nella storia perché irrisolti. Oggi la rubrica “Cronache del mistero” dedica il suo spazio ad unche ha occupato per molto tempo le prime pagine dei giornali e che ha ispirato non poche pellicole hollywoodiane. Questo è ildiLam. Los Angeles (America) il 27 gennaio 2013. La promettente studentessa universitaria di Vancouver,Lam di 21 anni decise di concedersi una breve vacanza dagli studi. Programmò così un piccolo tour lungo la West cost. Una delle tappe fu proprio a Los Angeles. Al nr 640 di Main Street, Lisa trovò una comoda soluzione scegliendo il. Enorme palazzo di circa seicento camere. Costato al momento della costruzione, nel 1927, ben un milione di dollari spesi in marmo e statue in ...

