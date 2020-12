Il cashback è previsto anche per il pieno di carburante? Ecco la risposta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il cashback vale per tutti i pagamenti digitali, anche ai distributori di benzina? Da fonti di Governo la risposta definitiva. anche per il carburante sarà infatti possibile il cashback, spiega l'... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilvale per tutti i pagamenti digitali,ai distributori di benzina? Da fonti di Governo ladefinitiva.per ilsarà infatti possibile il, spiega l'...

albertodela80 : @PagoPA @IOitaliait ma è previsto che si possano registrare le carte per il cashback oppure siamo sempre nelle soli… - leggoit : Il cashback è previsto anche per il pieno di carburante? Ecco la risposta - lisacasolaro : @danielelozzi @ParteRoma Più che altro avrebbero dovuto farla prima e attivarla prima. Permettere di caricare le ca… - ommi_ommi : Oltre al cashback è previsto anche un rimborso per il tempo perso sull’app IO? #appIO - madovevado : RT @IOitaliait: Risolveremo il problema, limitato alla sola sezione Portafoglio, in tempo per l’avvio del Cashback su #IOapp che, in attesa… -