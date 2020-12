Il brand MG torna con il nuovo SUV EHS Plug-in hybrid

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Uno deipiù iconici dell'automotive èto sul mercato con una nuova proprietà, puntando soprattutto alle motorizzazioni a zero impatto ambientale. Dopo il modello ZS EV totalmente elettrico, lancia adesso la nuova EHS-in, il secondo modello MG per il mercato del Vecchio Continente. Si tratta di un SUV spazioso, equipaggiato con l'avanzata tecnologia-inche combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l'ibrida EHS-inpuò viaggiare fino a 52 km in marcia ...