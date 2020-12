Il boom dei cocktail già pronti consegnati a casa (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Foto: Nio cocktails)Il bancone, lo shaker, la bottigliera sterminata. Se amate bere cocktail (e bere bene) tutte queste cose probabilmente vi mancano parecchio. Dall’inizio della pandemia da coronavirus frequentare un bar è diventato un mezzo miraggio: nel corso dei mesi i vari dpcm li hanno sbarrati, chiusi la sera o li hanno aperti con il vincolo della debita distanza dal barman. Insomma: al momento farsi un drink come eravamo abituati è un ricordo lontano. Le soluzioni, per gli appassionati di mixology, sono essenzialmente due. I più volenterosi si cimentano in tentativi fai-da-te, provando a mescolare bottiglie e spiriti (magari seguendo ricette e tutorial online). In questo caso servono tanti ingredienti, pratica e un certo gusto. Per gli altri ci sono i drink già pronti che arrivano a domicilio: basta raffreddare o aggiungere ... Leggi su wired (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Foto: Nios)Il bancone, lo shaker, la bottigliera sterminata. Se amate bere(e bere bene) tutte queste cose probabilmente vi mancano parecchio. Dall’inizio della pandemia da coronavirus frequentare un bar è diventato un mezzo miraggio: nel corso dei mesi i vari dpcm li hanno sbarrati, chiusi la sera o li hanno aperti con il vincolo della debita distanza dal barman. Insomma: al momento farsi un drink come eravamo abituati è un ricordo lontano. Le soluzioni, per gli appassionati di mixology, sono essenzialmente due. I più volenterosi si cimentano in tentativi fai-da-te, provando a mescolare bottiglie e spiriti (magari seguendo ricette e tutorial online). In questo caso servono tanti ingredienti, pratica e un certo gusto. Per gli altri ci sono i drink giàche arrivano a domicilio: basta raffreddare o aggiungere ...

Ultime Notizie dalla rete : boom dei Imprese e famiglie impaurite dal Covid: è boom dei risparmi La Stampa Napoli, un grande presepe di pizza “cotto” in forno: i due simboli della città finalmente insieme – FOTO

Pizza e presepe, i due simboli di Napoli nel mondo finalmente insieme. È l’iniziativa organizzata per celebrare, nella Basilica di Santa Chiara, il Natale, festeggiando al contempo anche il terzo anni ...

Covid: Enpaia-Censis, +2,3% per spesa alimentare domestica

Cresce la spesa alimentare domestica reale del +2,3% durante la pandemia con un boom delle vendite (+31%) presso "i riscoperti negozi tradizionali di prossimità". E' quanto emerge dal secondo numero d ...

