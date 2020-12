Il Barcellona chiama De Roon: Koeman vuole l’olandese dell’Atalanta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Barcellona punta forte su Marten De Roon. Il centrocampista dell'Atalanta sarebbe il nuovo obiettivo di mercato del club blaugrana che intende provare a far firmare l'olandese gratuitamente nella prossima estate.De Roon: Koeman ci provacaption id="attachment 1020851" align="alignnone" width="638" Koeman, Getty Images/captionSecondo quanto si apprende dalla Spagna, ed in particolare dal portale specializzato di mercato todofichajes, il Barcellona di comune accordo tra dirigenza e allenatore, avrebbe messo nel mirino De Roon, centrocampista dell'Atalanta. L'olandese è stato scelto direttamente dal mister Koeman che vorrebbe un giocatore solido che possa dare equilibrio alla sua squadra. L'idea dei blaugrana, anche a causa della crisi economica, ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilpunta forte su Marten De. Il centrocampista dell'Atalanta sarebbe il nuovo obiettivo di mercato del club blaugrana che intende provare a far firmare l'olandese gratuitamente nella prossima estate.Deci provacaption id="attachment 1020851" align="alignnone" width="638", Getty Images/captionSecondo quanto si apprende dalla Spagna, ed in particolare dal portale specializzato di mercato todofichajes, ildi comune accordo tra dirigenza e allenatore, avrebbe messo nel mirino De, centrocampista dell'Atalanta. L'olandese è stato scelto direttamente dal misterche vorrebbe un giocatore solido che possa dare equilibrio alla sua squadra. L'idea dei blaugrana, anche a causa della crisi economica, ...

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona chiama Il Barcellona chiama De Roon: Koeman vuole l’olandese dell’Atalanta ItaSportPress Calendario e programmazione tv della 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2020-21

La Juventus a Barcellona per l'impresa: centrocampo in mano ad Arthur

Il brasiliano, ex di serata, governerà il centrocampo di Pirlo. Al suo fianco salgono le quotazioni di McKennie, Morata in attacco con CR7.

