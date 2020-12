Idee di Natale: lavoretti con il DAS, come si usa, foto, video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Natale si avvina ed ecco per voi delle Idee creative per intrattenere i bambini più piccoli con il DAS. Scopriamo cosa è, come si utilizza, i video tutorial e tante immagini a cui ispirarsi. Il DAS è una pasta modellabile, anzi forse può essere considerata ‘la pasta modellabile’ per eccellenza, quella utilizzata da moltissime generazioni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 7 dicembre 2020)si avvina ed ecco per voi dellecreative per intrattenere i bambini più piccoli con il DAS. Scopriamo cosa è,si utilizza, itutorial e tante immagini a cui ispirarsi. Il DAS è una pasta modellabile, anzi forse può essere considerata ‘la pasta modellabile’ per eccellenza, quella utilizzata da moltissime generazioni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SStrahovsky : Le foto di Natale: consigli e idee per i tuoi ricordi natalizi - geiger_harald : RT @Ninfearosa: Regali di Natale: idee per un’alimentazione più sana e naturale - Pippoevai : RT @DomaniGiornale: In certi momenti si può dubitare dell’esistenza di un governo. Ma non si può dubitare dell’esistenza di Babbo Natale. C… - Vincenz26250949 : Ci sono #prostitute in strada , (lavorano) senza avere distanze ovviamente senza mascherine senza far analisi del s… - lucarallo : RT @Anna_Pernice: Esperienze da gustare: idee regalo originali per Natale -