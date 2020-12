I ' Ferragnez' protagonisti degli ' Ambrogini d' oro' di Milano

Leggi su agi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Lei elegantissima in cappotto Dior blu, abito nero e scarpe rosse "per combattere la violenza contro le donne" (come spiega nelle immancabili storie Instragram); lui in camicia bianca, abito e cappotto nero, ma capelli eccentricamente azzurri: è il 7 dicembre e nel 2020 sono i '' a rubare la scenad'oro, la civica benemerenza conferita ogni anno ain occasione del santo patrono della città, Ambrogio. La coppia Chiara Ferragni- Federico Lucia (il vero nome di Fedez) si è meritata la medaglia d'oro per aver "messo la propria notorietà al servizio della città", soprattutto durante il primo lockdown, quando, con la raccolta fondi da loro promossa, è stata costruita la 'PallaRia' una terapia intensiva Covid con 30 posti letto, fuori dall'ospedale San Raffaele. Un'azione di cura per ...