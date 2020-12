I Croods 2 - Una nuova era supera i 20 milioni al box office USA

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Con 20complessivi, l'animazione de I2 - Unaera è l'unico traino in un boxamericano stremato dall'emergenza sanitaria. I2 - Unaerai 20complessivi al boxUSA del Ringraziamento nella seconda settimana di permanenza al primo posto dove incassa altri 4,4di dollari, ridando un po' di ossigeno a un botteghino asfittico in piena emergenza sanitaria. La pellicola di animazione, sequel del fortunato I, del 2013, torna a raccontare unaavventura della famiglia preistorica, questa volta alle prese con una terribile minaccia: un'altra famiglia. Nel cast vocale originale, Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan ...

Con 20 milioni complessivi, l'animazione de I Croods 2 - Una nuova era è l'unico traino in un box office americano stremato dall'emergenza sanitaria. I Croods 2 - Una nuova era supera i 20 milioni com ...Seguiamo il viaggio avventuroso della prima famiglia moderna. Quando, a causa di un cataclisma, la loro caverna viene distrutta – così come tutto il circondario – i Croods sono costretti ad avventurar ...