I buoni spesa Covid a personaggi legati alla 'ndrangheta, 135 indagati (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Percepivano i buoni Covid senza averne diritto, sulla base di attestazioni false. I carabinieri della compagnia di Bianco, nel Reggino, hanno denunciato 135 persone, residenti nella Locride, in particolare sulla costa jonica, ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Una vicenda ancor più grave considerato che gli indagati avrebbero in molti casi legami con la 'ndrangheta. Tra loro, anche un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza,già percettore del reddito di cittadinanza, nonché la sorella di un latitante, che nello stesso mese in cui ha percepito il “buono spesa Covid-19” ha anche sottoscritto buoni fruttiferi per il valore di 7.000 euro. Oltre la metà delle persone coinvolte risiede nel Comune di San Luca (RC). L'operazione è stata ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Percepivano iCovid senza averne diritto, sulla base di attestazioni false. I carabinieri della compagnia di Bianco, nel Reggino, hanno denunciato 135 persone, residenti nella Locride, in particolare sulla costa jonica, ritenute responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Una vicenda ancor più grave considerato che gliavrebbero in molti casi legami con la '. Tra loro, anche un sorvegliato speciale di pubblica sicurezza,già percettore del reddito di cittadinanza, nonché la sorella di un latitante, che nello stesso mese in cui ha percepito il “buonoCovid-19” ha anche sottoscrittofruttiferi per il valore di 7.000 euro. Oltre la metà delle persone coinvolte risiede nel Comune di San Luca (RC). L'operazione è stata ...

carlosibilia : Stanno arrivando ai Comuni altri 400 milioni per i buoni spesa. Facciamo luce: c’è ancora qualcuno che sostiene che… - clikservernet : Così parenti e familiari di ‘ndranghetisti ottenevano reddito di cittadinanza e buoni per la spesa Covid - clikservernet : Così parenti e familiari di ‘ndranghetisti ottenevano reddito di cittadinanza e buoni per la spesa Covid - Noovyis : (Così parenti e familiari di ‘ndranghetisti ottenevano reddito di cittadinanza e buoni per la spesa Covid) Playhit… - Notiziedi_it : I buoni spesa Covid a personaggi legati alla ‘ndrangheta, 135 indagati -

Ultime Notizie dalla rete : buoni spesa Tornano i buoni spesa del Comune di Napoli: ecco come ottenerli NapoliToday Così parenti e familiari di ‘ndranghetisti ottenevano reddito di cittadinanza e buoni per la spesa Covid

Sono loro che, stando agli accertamenti eseguiti dai carabinieri, si sarebbero procurati, senza averne titolo, un ingiusto profitto derivante dalla indebita percezione dei cosiddetti “buoni spesa ...

Huawei MatePad T10: tablet TOP a poco più di 100€

L'ottimo tablet MatePad T10 di Huawei è oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 109,90€, con un risparmio netto di ben 50 euro.

Sono loro che, stando agli accertamenti eseguiti dai carabinieri, si sarebbero procurati, senza averne titolo, un ingiusto profitto derivante dalla indebita percezione dei cosiddetti “buoni spesa ...L'ottimo tablet MatePad T10 di Huawei è oggi in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 109,90€, con un risparmio netto di ben 50 euro.