Horizon Europe: dalla Ue un jolly da 94 miliardi per l’innovazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si chiama Orizzonte Europa (Horizon Europe) ed è il nuovo programma quadro dell’Unione Europea che, proseguendo quanto di buono fatto dal precedente Orizzonte 2020 lanciato nel 2014, metterà a disposizione dall’anno prossimo al 2027 complessivamente circa 81 miliardi di finanziamenti per agevolare imprese innovative e organismi di ricerca più altri 13 miliardi per finanziare progetti ad hoc delle imprese contro il Covid. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si chiama Orizzonte Europa () ed è il nuovo programma quadro dell’Unionea che, proseguendo quanto di buono fatto dal precedente Orizzonte 2020 lanciato nel 2014, metterà a disposizione dall’anno prossimo al 2027 complessivamente circa 81di finanziamenti per agevolare imprese innovative e organismi di ricerca più altri 13per finanziare progetti ad hoc delle imprese contro il Covid.

