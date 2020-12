“Ho tenuto segreto di avere il Covid, il motivo è molto serio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gabriel Garko è intervenuto nel corso della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa il 6 dicembre. L'attore ha avuto modo di chiarire che la sua relazione con Manuela Arcuri è stata vera. Dunque, l'attrice non rientra nella lista delle finte fidanzate. Poi ha fatto sapere che anche lui ha avuto il Covid-19, ma ha preferito tenere la notizia riservata. Gabriel Garko ha avuto il Covid-19 Gabriel Garko è tra i tantissimi italiani che hanno dovuto fare i conti con il Covid-19. Lo ha svelato Barbara D'Urso e l'attore lo ha confermato. Ha spiegato che ha preferito tenere la notizia per sé perché troppe persone stanno soffrendo a causa di questo virus e gli sembra indelicata la corsa che si è innescata per andare a dire in tv di essere risultati positivi: "Sì, l'ho avuto. Me lo sono beccato. Ho passato dieci giorni in ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gabriel Garko è intervenuto nel corso della puntata di Live – Non è la D'Urso trasmessa il 6 dicembre. L'attore ha avuto modo di chiarire che la sua relazione con Manuela Arcuri è stata vera. Dunque, l'attrice non rientra nella lista delle finte fidanzate. Poi ha fatto sapere che anche lui ha avuto il-19, ma ha preferito tenere la notizia riservata. Gabriel Garko ha avuto il-19 Gabriel Garko è tra i tantissimi italiani che hanno dovuto fare i conti con il-19. Lo ha svelato Barbara D'Urso e l'attore lo ha confermato. Ha spiegato che ha preferito tenere la notizia per sé perché troppe persone stanno soffrendo a causa di questo virus e gli sembra indelicata la corsa che si è innescata per andare a dire in tv di essere risultati positivi: "Sì, l'ho avuto. Me lo sono beccato. Ho passato dieci giorni in ...

