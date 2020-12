“Ho paura di finire sotto un ponte”. La figlia di Fantozzi, Maria Cristina Maccà, racconta il suo dramma (Di lunedì 7 dicembre 2020) Impossibile dimenticare i suoi storici ruoli in Fantozzi, quando nel 1996 prese parte al film ‘Fantozzi-Il ritorno’. Stiamo parlando dell’interprete di Mariangela e Uga, ovvero l’attrice Maria Cristina Maccà, che ha confessato di vivere in una situazione drammatica. Nella sua carriera artistica ha lavorato in ben 37 produzioni tra il mondo del cinema e quello televisivo e in 40 nel mondo teatrale. Ha potuto lavorare al fianco di ‘mostri sacri’ come Mario Monicelli, Pupi Avati e Neri Parenti. Ha confessato che, a causa anche dell’emergenza coronavirus, è in crisi economica. La sua ultima apparizione risale all’anno scorso, più precisamente al novembre 2019, quando ha lavorato al Teatro Eliseo. Ha rilasciato nelle scorse ore un’importante intervista al ‘Corriere della ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Impossibile dimenticare i suoi storici ruoli in, quando nel 1996 prese parte al film ‘-Il ritorno’. Stiamo parlando dell’interprete dingela e Uga, ovvero l’attrice, che ha confessato di vivere in una situazionetica. Nella sua carriera artistica ha lavorato in ben 37 produzioni tra il mondo del cinema e quello televisivo e in 40 nel mondo teatrale. Ha potuto lavorare al fianco di ‘mostri sacri’ come Mario Monicelli, Pupi Avati e Neri Parenti. Ha confessato che, a causa anche dell’emergenza coronavirus, è in crisi economica. La sua ultima apparizione risale all’anno scorso, più precisamente al novembre 2019, quando ha lavorato al Teatro Eliseo. Ha rilasciato nelle scorse ore un’importante intervista al ‘Corriere della ...

