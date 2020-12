Harry e Meghan | che istituiranno dei premi in nome del figlio Archie

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Mentre William d’Inghilterra e Kate Middleton sono sempre più impegnati (e in vista) all’interno della royal family, il fratello di lui, Harry, e la moglie Meghan Markle se ne allontanano a grandi passi. E dopo aver messo un oceano tra la vita di prima e quella attuale, trasferendosi in California, definitivamente a quanto pare dall’acquisto di una residenza decisamente hollywoodiana, il prossimo passo sarà quello di rendere operativa la Fondazione Archewell, ispirata al nome del figlio, Archie Harrison.

hrhmeghandaily : @ML18111 Sono ridicoli! Pensa se Harry e Meghan avessero fatto una cosa del genere! Li avrebbero accusati di aver i… - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Harry e Meghan copiano la Regina: riconoscimenti ai cittadini - LaStampa : Harry e Meghan copiano la Regina: riconoscimenti ai cittadini - LaStampa : La Fondazione assegnerà ogni anno dei premi a chi si batterà per temi specifici come la parità di genere, l’ambient… - Scilvietta : William & Kate l’emblema della mediocrità dei reali inglesi #RoyalTrain Ridateci Harry e Meghan ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

DiLei

Il principe Harry scambiato per un venditore di alberi di Natale. Un cursioso episodio avvenuto in California, dove ora vive con Meghan.Nonostante la sua fuga in America con Meghan Markle, Harry si sente ancora molto vicino al fratello: merito anche di Lady Diana ...