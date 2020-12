“Hanno arrestato Algero”. 1727Wrldstar, giallo sull’arresto di Algero Corretini. Cosa è successo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una bravata filmata e diffusa sul web ha rappresentato il suo ‘trampolino di lancio’. Ormai sembra bastare questo per raggiungere decine di migliaia di visualizzazioni, che spesso possono anche tramutarsi in centinaia di migliaia o addirittura in milioni. Poi, chissà, magari anche un’ospitata nei salotti televisivi, un remix su Youtube ed è fatta. Diciamo che però, secondo molti, 1727Wrldstar, Algero Corretini, non è riuscito a cavalcare al meglio l’onda del successo. Dopo essersi filmato mentre commetteva una manovra vietata a bordo della sua macchina per poi andare a sbattere contro un muro, il rapper capitolino 1727Wrldstar ha raggiunto un’inspiegabile notorietà tra i più giovani. Da quel momento una miriade di follower ha iniziato a seguirlo sui social giorno dopo giorno, accrescendo la sua sete ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una bravata filmata e diffusa sul web ha rappresentato il suo ‘trampolino di lancio’. Ormai sembra bastare questo per raggiungere decine di migliaia di visualizzazioni, che spesso possono anche tramutarsi in centinaia di migliaia o addirittura in milioni. Poi, chissà, magari anche un’ospitata nei salotti televisivi, un remix su Youtube ed è fatta. Diciamo che però, secondo molti,, non è riuscito a cavalcare al meglio l’onda del. Dopo essersi filmato mentre commetteva una manovra vietata a bordo della sua macchina per poi andare a sbattere contro un muro, il rapper capitolinoha raggiunto un’inspiegabile notorietà tra i più giovani. Da quel momento una miriade di follower ha iniziato a seguirlo sui social giorno dopo giorno, accrescendo la sua sete ...

