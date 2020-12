“Ha infranto due regole Covid”: bufera social e altri guai per Gallera (Di lunedì 7 dicembre 2020) In attesa della decisione del Governo sull’Abruzzo l’Italia esce definitivamente dalla zona rossa. Nonostante regole meno stringenti, però, l’assessore lombardo Gallera vieta due norme in un sol colpo. La Lombardia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 7 dicembre 2020) In attesa della decisione del Governo sull’Abruzzo l’Italia esce definitivamente dalla zona rossa. Nonostantemeno stringenti, però, l’assessore lombardovieta due norme in un sol colpo. La Lombardia,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

MauriziaGaccio5 : Infranto infranto per ricominciare il nostro amore si scioglie come neve al sole nella primavera non sbocci… - ohskeeter_ : RT @vogue_italia: 'Se parli a un bambino, mettiti alla sua altezza': tutte le volte che Diana ha infranto il protocollo reale. Per il megli… - genecobra : RT @vogue_italia: 'Se parli a un bambino, mettiti alla sua altezza': tutte le volte che Diana ha infranto il protocollo reale. Per il megli… - spr1ngjisung : RT @vogue_italia: 'Se parli a un bambino, mettiti alla sua altezza': tutte le volte che Diana ha infranto il protocollo reale. Per il megli… - vogue_italia : 'Se parli a un bambino, mettiti alla sua altezza': tutte le volte che Diana ha infranto il protocollo reale. Per il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha infranto A scuola di mozzarella Dop Yahoo Notizie