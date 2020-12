Gwen Stefani, ‘Let Me Reintroduce Myself’ il nuovo singolo (Di lunedì 7 dicembre 2020) La vincitrice del Grammy Award Gwen Stefani è tornata con “Let Me Reintroduce Myself“. La nuova canzone non è altro che il suo nuovo singolo da solista ufficiale dall’uscita del suo album del 2015 “This Is What The Truth Feels Like“. “Questa canzone è un modo per dire che sono tornata con nuova musica. È una canzone divertente e spensierata, perché sono stata ispirata e spero di portare un po’ di gioia”, dice così l’artista riguardo al nuovo singolo. “L’idea era di scrivere una canzone che avesse un po’ di nostalgia, quindi penso che musicalmente si torni indietro nel tempo”. “Let Me Reintroduce Myself” è stato registrato in quarantena e scritto con il famoso cantautore Ross Golan e lo scrittore e produttore emergente Luke Niccoli. La canzone è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) La vincitrice del Grammy Awardè tornata con “Let MeMyself“. La nuova canzone non è altro che il suoda solista ufficiale dall’uscita del suo album del 2015 “This Is What The Truth Feels Like“. “Questa canzone è un modo per dire che sono tornata con nuova musica. È una canzone divertente e spensierata, perché sono stata ispirata e spero di portare un po’ di gioia”, dice così l’artista riguardo al. “L’idea era di scrivere una canzone che avesse un po’ di nostalgia, quindi penso che musicalmente si torni indietro nel tempo”. “Let MeMyself” è stato registrato in quarantena e scritto con il famoso cantautore Ross Golan e lo scrittore e produttore emergente Luke Niccoli. La canzone è ...

_teeo : A parte che io sono ancora incazzato perché a gwen stefani avete fatto floppare baby don't lie - eeffettodomino : gwen renée stefani sei la mia cazzo di vita come te lo devo dirEEEEEEE - Luca_zone : In attesa della nuova ?? di Gwen Stefani ho fatto un ripassone con Wikipedia e Spotify scoprendo che l’unico album a… - notaeXthetic : Le interazioni su twitter tra Gwen Stefani e Blake Shelton sono il mio ideale di relationship goals - starcrossed_91 : Gwen Stefani è un vampiro o una fata, non c'è altra spiegazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Gwen Stefani Gwen Stefani svela il suo lussuoso anello di fidanzamento R101 Gwen Stefani, ‘Let Me Reintroduce Myself’ il nuovo singolo

Gwen Stefani let me reintroduce myself il nuovo singolo. gwen stefani let me reintroduce myself. gwen stefani musica 2020. gwen stefani.

Gwen Stefani é tonata con la feel good song Let Me Reintroduce Myself.

Gwen Stefani é tornata! La cantante americana presenta il nuovo singolo, si chiama Let Me Reintroduce Myself ed é una feel good song.

Gwen Stefani let me reintroduce myself il nuovo singolo. gwen stefani let me reintroduce myself. gwen stefani musica 2020. gwen stefani.Gwen Stefani é tornata! La cantante americana presenta il nuovo singolo, si chiama Let Me Reintroduce Myself ed é una feel good song.