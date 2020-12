Gwen Stefani: il nuovo singolo ‘Let Me Reintroduce Myself’ è un adorabile ritorno alle origini (Di lunedì 7 dicembre 2020) A tre anni dal suo album natalizio ‘You Make It Feel like Christmas‘ Gwen Stefani è tornata con Let Me Reintroduce Myself. Questo comeback ci riporta alle sonorità di ‘Love Angel Music Baby‘ e ‘The Sweet Escape’ e quindi non posso non adorarlo. Visto i pezzi che raggiungono le vette delle classifiche in questi anni non penso che vedremo il nuovo singolo di Gwen Stefani alla 1 della Billboard HOT100, ma certamente Let Me Reintroduce Myself farà felici tutti i fan della popstar. Per quanto mi riguarda la canzone è promossa! .@GwenStefani has released her new reggae-tinged single, “Let Me Reintroduce Myself.” Stream: https://t.co/Kh5mJj2FAN pic.twitter.com/Dd258FpQSk — Pop Crave ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 dicembre 2020) A tre anni dal suo album natalizio ‘You Make It Feel like Christmas‘è tornata con Let MeMyself. Questo comeback ci riportasonorità di ‘Love Angel Music Baby‘ e ‘The Sweet Escape’ e quindi non posso non adorarlo. Visto i pezzi che raggiungono le vette delle classifiche in questi anni non penso che vedremo ildialla 1 della Billboard HOT100, ma certamente Let MeMyself farà felici tutti i fan della popstar. Per quanto mi riguarda la canzone è promossa! .@has released her new reggae-tinged single, “Let MeMyself.” Stream: https://t.co/Kh5mJj2FAN pic.twitter.com/Dd258FpQSk — Pop Crave ...

StraNotizie : Gwen Stefani: il nuovo singolo ‘Let Me Reintroduce Myself’ è un adorabile ritorno alle origini… - _teeo : A parte che io sono ancora incazzato perché a gwen stefani avete fatto floppare baby don't lie - eeffettodomino : gwen renée stefani sei la mia cazzo di vita come te lo devo dirEEEEEEE - Luca_zone : In attesa della nuova ?? di Gwen Stefani ho fatto un ripassone con Wikipedia e Spotify scoprendo che l’unico album a… - notaeXthetic : Le interazioni su twitter tra Gwen Stefani e Blake Shelton sono il mio ideale di relationship goals -

Ultime Notizie dalla rete : Gwen Stefani Fiori d'arancio per Gwen Stefani - Ticinonline Ticinonline Fiori d'arancio per Gwen Stefani

LOS ANGELES - A nemmeno due mesi dal loro fidanzamento, Gwen Stefani e il collega Blake Shelton sarebbero già pronti a convolare a giuste nozze. «Questo non sarà un lungo fidanzamento», ha confessato ...

Gwen Stefani, ‘Let Me Reintroduce Myself’ il nuovo singolo

Gwen Stefani let me reintroduce myself il nuovo singolo. gwen stefani let me reintroduce myself. gwen stefani musica 2020. gwen stefani.

LOS ANGELES - A nemmeno due mesi dal loro fidanzamento, Gwen Stefani e il collega Blake Shelton sarebbero già pronti a convolare a giuste nozze. «Questo non sarà un lungo fidanzamento», ha confessato ...Gwen Stefani let me reintroduce myself il nuovo singolo. gwen stefani let me reintroduce myself. gwen stefani musica 2020. gwen stefani.