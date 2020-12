Guida del Romanico nel Verbano, la presentazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Diventa una Guida del Romanico nel Verbano il progetto di ricerca del Gruppo archeologico e del Museo di Mergozzo. Col titolo Itinerari del Romanico tra Montorfano e Golfo Borromeo, la pubblicazione propone percorsi che toccano gli edifici religiosi medievali. La presentazione del volume è sulla pagina Facebook dell’Ecomuseo del Granito il 12 dicembre alle 21. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) Diventa unadelnelil progetto di ricerca del Gruppo archeologico e del Museo di Mergozzo. Col titolo Itinerari deltra Montorfano e Golfo Borromeo, la pubblicazione propone percorsi che toccano gli edifici religiosi medievali. Ladel volume è sulla pagina Facebook dell’Ecomuseo del Granito il 12 dicembre alle 21.

