Gravina | “Il rinnovo di Mancini? Non credo sarà complicato”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il presidente della Figc, Gabriele, ha commentato a Sky Sport il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. All’Italia è toccato il gruppo C, insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. “È un girone impegnativo. Avrei sicuramente evitato la Svizzera, mastimolante avere un’avversaria di caratura elevata. E comunque quello con loroun test che faremo già agli Europei. È un girone che non va sottovalutato, ma io sono tranquillo e sereno. Ora diventa molto importante il calendario di queste partite, la cadenza degli impegni”. Sul momento difficile del calcio in epoca di pandemia. “E’ stato un periodo difficile quello del lockdown, per le energie che abbiamo dovuto mettere in campo per ripartire. E’ stato altrettanto difficile e complicato ripartire, come lo è pensare di gestire oggi un ...