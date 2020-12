Grande Fratello Vip: Ecco Chi Sono i Nuovi Concorrenti! (Di lunedì 7 dicembre 2020) Grande Fratello Vip: Sono ormai stati svelati ufficialmente i nomi dei concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip durante il mese di dicembre, per consentire il prolungamento. Ecco chi Sono i Nuovi concorrenti del reality! Come ormai è risaputo da settimane, il Grande Fratello Vip non chiuderà i battenti a dicembre, come previsto inizialmente, ma proseguirà fino a febbraio. Per questa ragione, già nelle prossime settimane ci saranno Nuovi ingressi che dovrebbero portare nella Casa delle nuove interessanti dinamiche. Ecco di chi si tratta. Grande Fratello Vip: tra i Nuovi concorrenti un’ex concorrente di Temptation Island e Ginevra Lamborghini! Per fare in modo ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)Vip:ormai stati svelati ufficialmente i nomi dei concorrenti che entreranno nella casa del GF Vip durante il mese di dicembre, per consentire il prolungamento.chiconcorrenti del reality! Come ormai è risaputo da settimane, ilVip non chiuderà i battenti a dicembre, come previsto inizialmente, ma proseguirà fino a febbraio. Per questa ragione, già nelle prossime settimane ci sarannoingressi che dovrebbero portare nella Casa delle nuove interessanti dinamiche.di chi si tratta.Vip: tra iconcorrenti un’ex concorrente di Temptation Island e Ginevra Lamborghini! Per fare in modo ...

