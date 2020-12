Grande Fratello VIP anticipazioni: stasera grande confronto per Tommaso Zorzi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le anticipazioni del grande Fratello VIP promettono un grande ed inatteso confronto per Tommaso Zorzi: non potrà più nascondersi Tommaso Zorzi, l’influencer di Milano è stato uno dei primi ad entrare nella casa del grande Fratello VIP 5. Ormai rinchiuso della casa più spiata d’Italia da mesi, ha avuto modo di approfondire le sue amicizie L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) LedelVIP promettono uned inattesoper: non potrà più nascondersi, l’influencer di Milano è stato uno dei primi ad entrare nella casa delVIP 5. Ormai rinchiuso della casa più spiata d’Italia da mesi, ha avuto modo di approfondire le sue amicizie L'articolo proviene da Inews.it.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - biasbowie02 : RT @scintilIe: rosmello e zorpine piaga di questo grande fratello #gfvip - __babysara_ : RT @martyisbackk: #GFVIP Questa edizione del grande fratello è puro CINEMA ?? Il Twitter: innamorato di Tommaso Giacomo: cotto di Tommaso… - obvae_ : RT @Federicag2000: “Sei il mio compagno del Grande Fratello, lo sarai per sempre” ?? #GFVIP - glvdiatorr : scusate ma se io rivedessi dopo 80 giorni il mio ragazzo di certo non passerei il weekend stando su instagram e gua… -