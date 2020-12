Grande Fratello Vip anticipazioni: Francesco affronta Tommaso dopo l’ammissione dei suoi sentimenti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le anticipazioni della puntata di questa sera del Grande Fratello Vip rivelano che Francesco Oppini entrerà nella casa per un duro faccia a faccia con Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ha da poco confidato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Tommaso non ha mai negato di provare un sentimento forte per il suo ex coinquilino, sta di fatto che, quando il giovane ha deciso di abbandonare il reality, l’influencer è stato molto male. Ad ogni modo, per Zorzi le sorprese non sono finite qui, stasera riceverà anche un altro regalo inaspettato. Tommaso confessa di amare Francesco al Grande Fratello Vip Secondo le anticipazioni, nella puntata di questa sera del ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ledella puntata di questa sera delVip rivelano cheOppini entrerà nella casa per un duro faccia a faccia conZorzi. Quest’ultimo ha da poco confidato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti.non ha mai negato di provare un sentimento forte per il suo ex coinquilino, sta di fatto che, quando il giovane ha deciso di abbandonare il reality, l’influencer è stato molto male. Ad ogni modo, per Zorzi le sorprese non sono finite qui, stasera riceverà anche un altro regalo inaspettato.confessa di amarealVip Secondo le, nella puntata di questa sera del ...

