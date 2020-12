Gli spostamenti tra Regioni sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Migliaia di sardi saranno frenati dalle restrizioni del governo ma anche dal timore per la salute. Covid Sardegna, emigrati sardi passeranno “Natale lontano dalla famiglia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Migliaia di sardi saranno frenati dalle restrizioni del governo ma anche dal timore per la salute. Covid Sardegna, emigrati sardi passeranno “Natale lontano dalla famiglia” su Notizie.it.

DPCgov : #6dicembre?? #Maltempo in Italia: azioni imprudenti possono mettere in pericolo te stesso e i soccorritori?? ??? Evita… - LegaSalvini : SALVINI: 'VIETARE GLI SPOSTAMENTI? UNA MISURA PER RICCHI. VACANZE DI 3 SETTIMANE SÌ, COMUNE VICINO NO'. - LegaSalvini : ++ NATALE CHIUSI IN CASA? SOLO IN ITALIA ++ Gli altri Paesi conciliano salute e buonsenso, da noi vogliono control… - MaMaurizi9 : RT @Noiconsalvini: DPCM NATALE: 'CONSENTIRE GLI SPOSTAMENTI NEL RAGGIO DI 50 KM'. LA PROPOSTA DI SALVINI - ORIZZONTE SCUOLA NOTIZIE https:/… - adaalighi : RT @ilvocio: Fontana: Lunare limitare gli spostamenti durante le festività. Marziano avere lui e Gallera in Regione Lombardia. Fabio Fabb… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli spostamenti DPCM Natale: “Consentire gli spostamenti nel raggio di 50 km”. La proposta di Salvini Orizzonte Scuola Controlli anti-Covid, lecchesi disciplinati: solo 11 multe in una settimana

è come se fossero stati fermati e controllati per chiedere conto dei loro spostamenti tutti gli abitanti di paesi come Pescate, Primaluna, Sirone, Annone Brianza o Barzago. Complessivamente sono ...

Lecco, i carabinieri ritirano la pensione in posta e la portano a casa degli anziani

Lecco, 7 dicembre 2020 – I carabinieri ritirano la pensione in posta agli over 75 e la portano direttamente a casa loro. Gli anziani che hanno dai 75 anni in su, prendono ancora la pensione in contant ...

è come se fossero stati fermati e controllati per chiedere conto dei loro spostamenti tutti gli abitanti di paesi come Pescate, Primaluna, Sirone, Annone Brianza o Barzago. Complessivamente sono ...Lecco, 7 dicembre 2020 – I carabinieri ritirano la pensione in posta agli over 75 e la portano direttamente a casa loro. Gli anziani che hanno dai 75 anni in su, prendono ancora la pensione in contant ...