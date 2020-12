Givova Scafati, vittoria di 30 punti a San Severo, è record in trasferta. (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le pesanti assenze, tra le fila locali, dello statunitense Jones e dell'ex di turno Contento, hanno spianato la strada alla Givova Scafati verso l'ottavo successo di fila tra SuperCoppa e campionato, ... Leggi su gazzettadisalerno (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le pesanti assenze, tra le fila locali, dello statunitense Jones e dell'ex di turno Contento, hanno spianato la strada allaverso l'ottavo successo di fila tra SuperCoppa e campionato, ...

GazzettaSalerno : Givova Scafati, vittoria di 30 punti a San Severo, è record in trasferta. - Foggiasport24 : BASKET. SERIE A2. Troppa Givova per l’incerottata Allianz. Scafati vince al “Falcone e Borsellino” per 59-89 - - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Givova Scafati, Finelli: “I ragazzi hanno interpretato bene la partita” - Lunanotizie : La Benacquista Latina sfida in casa la Givova Scafati - - tvoggi : BASKET A2, GIVOVA SCAFATI A LATINA PER RISCATTARE LA SCONFITTA IN SUPERCOPPA Neanche il tempo di metabolizzare e re… -