Giulia de Lellis: ennesima critica, la risposta pungente (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’influencer ventiquattrenne Giulia de Lellis continua a difendersi dagli haters. Questa volta l’attacco è sulle parole di un suo post dove parla di sacrifici. “Quali sacrifici?” La sua risposta è stata degna di una signora! Giulia de Lellis, influencer romana, salita alle luci della ribalta grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne” nel 2016, continua a ricevere attacchi personali sul suo profilo social. In volo per Dubai, per motivi di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’influencer ventiquattrennedecontinua a difendersi dagli haters. Questa volta l’attacco è sulle parole di un suo post dove parla di sacrifici. “Quali sacrifici?” La suaè stata degna di una signora!de, influencer romana, salita alle luci della ribalta grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne” nel 2016, continua a ricevere attacchi personali sul suo profilo social. In volo per Dubai, per motivi di Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - itsmc17 : RT @ConcaErika: Francesco che domani entra al gf per un confronto con Urtis ed è subito Giulia de Lellis: se potresti ridargli la maglietta… - b_salxatores : RT @ConcaErika: Francesco che domani entra al gf per un confronto con Urtis ed è subito Giulia de Lellis: se potresti ridargli la maglietta… - zazoomblog : Giulia De Lellis e Carlo Beretta non si nascondono più il bacio pubblico - #Giulia #Lellis #Carlo #Beretta - fraancescaa00 : RT @ConcaErika: Francesco che domani entra al gf per un confronto con Urtis ed è subito Giulia de Lellis: se potresti ridargli la maglietta… -