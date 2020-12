'Girl Like Me', Black Eyed Peas lanciano il nuovo singolo con Shakira (Di lunedì 7 dicembre 2020) ...con Nicky Jam & Tyga "NO MA'ANA" con El Alfa "TONTA LOVE" con J Rey Soul "CELEBRATE" "TODO BUENO" "DURO HARD" con Becky G "MABUTI" con French Montana "I WOKE UP" "GET LOOSE NOW" "ACTION" "NEWS TODAY" ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 7 dicembre 2020) ...con Nicky Jam & Tyga "NO MA'ANA" con El Alfa "TONTA LOVE" con J Rey Soul "CELEBRATE" "TODO BUENO" "DURO HARD" con Becky G "MABUTI" con French Montana "I WOKE UP" "GET LOOSE NOW" "ACTION" "NEWS TODAY" ...

thedeparbed : nolan bein' like 'dicono che nei miei film le donne non sono importanti? ah ok allora in questo facciamo lA scienzi… - KappaFerruccio : RT @SkyTG24: The Black Eyed Peas, il nuovo singolo è Girl Like Me con Shakira - soundsblogit : Girl like Me, Shakira insieme ai Black Eyed Peas: il video che omaggia gli anni ’80 (e Jane Fonda) - MagicDarso : She’s nothing like a girl YOU’ve ever seen beforeeeee yaahahzhzhshsjsbshzjsisjdjdodjdozodjdidjzjsjdjdjsisisnzoznsos… - Cesarpaz98 : @bep , @shakira - GIRL LIKE ME | Piano Tutorial + Partitura / Karaoke / MIDI #blackeyedpeas #shakira #GirlLikeMe… -