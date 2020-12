Ghana al voto, cose c’è da sapere sulle presidenziali di oggi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oltre 17 milioni di elettori del Ghana sono chiamati oggi al voto per eleggere un nuovo presidente e 275 membri del parlamento. L’attuale capo dello stato Nana Akufo Addo, del Nuovo Partito Patriottico (NPP) sta cercando la rielezione per un secondo mandato e se la vedrà con l’ex presidente John Mahama, del Congresso Democratico Nazionale (NDC) e altri dieci candidati. Si tratta dell’ottava elezione per il Ghana da quando nel 1992 il Paese è tornato alla democrazia multipartitica. In un continente caratterizzato da presidenze pluridecennali, leader restii a lasciare il potere e conflitti post-elettorali relativi al riconoscimento dei risultati, il Ghana è considerato uno dei Paesi più democratici. Il voto arriva mentre il Paese, come tutto il resto del mondo, sta affrontando la ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oltre 17 milioni di elettori delsono chiamatialper eleggere un nuovo presidente e 275 membri del parlamento. L’attuale capo dello stato Nana Akufo Addo, del Nuovo Partito Patriottico (NPP) sta cercando la rielezione per un secondo mandato e se la vedrà con l’ex presidente John Mahama, del Congresso Democratico Nazionale (NDC) e altri dieci candidati. Si tratta dell’ottava elezione per ilda quando nel 1992 il Paese è tornato alla democrazia multipartitica. In un continente caratterizzato da presidenze pluridecennali, leader restii a lasciare il potere e conflitti post-elettorali relativi al riconoscimento dei risultati, ilè considerato uno dei Paesi più democratici. Ilarriva mentre il Paese, come tutto il resto del mondo, sta affrontando la ...

