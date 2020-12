GF Vip, Zorzi innamorato di Francesco Oppini: la reazione del figlio di Alba Parietti (Di lunedì 7 dicembre 2020) La rivelazione di Tommaso Zorzi sull’amore che prova per Francesco Oppini ha infiammato i social. La reazione del figlio di Alba Parietti è arrivata attraverso alcune Instagram Stories, a chiarire il suo pensiero sul suo rapporto con l’ex compagno di avventure nella Casa di Cinecittà. Francesco Oppini: la reazione all’innamoramento di Tommaso Zorzi Al GF Vip, Tommaso Zorzi è entrato in crisi dopo l’uscita di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha scelto di abbandonare il reality ed è tornato tra le braccia della sua amata compagna, Cristina Tomasini, mentre il suo ormai ex compagno di ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) La rivelazione di Tommasosull’amore che prova perha infiammato i social. Ladeldiè arrivata attraverso alcune Instagram Stories, a chiarire il suo pensiero sul suo rapporto con l’ex compagno di avventure nella Casa di Cinecittà.: laall’innamoramento di TommasoAl GF Vip, Tommasoè entrato in crisi dopo l’uscita di. Ildiha scelto di abbandonare il reality ed è tornato tra le braccia della sua amata compagna, Cristina Tomasini, mentre il suo ormai ex compagno di ...

