GF Vip, Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha una cotta per lui: l’epica reazione (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi ha scoperto che Giacomo Urtis ha una cotta per lui e la sua reazione è stata epica. Il rampollo milanese ha dichiarato, a sua volta, di essersi innamorato di Francesco Oppini, “terrorizzato” dalla sua possibile reazione fuori dal Grande Fratello Vip. Giulia Salemi, intanto, ha vuotato il sacco con l’amico. Zorzi scopre che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha scoperto cheha unaper lui e la suaè stata epica. Il rampollo milanese ha dichiarato, a sua volta, di essersi innamorato di Francesco Oppini, “terrorizzato” dalla sua possibilefuori dal Grande Fratello Vip. Giulia Salemi, intanto, ha vuotato il sacco con l’amico.che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #TommasoZorzi scopre che #GiacomoUrtis ha preso una cotta per lui: la sua reazione - tuttopuntotv : Credete nelle coincidenze? Chissà… #gfvip #tommasozorzi #mondadori - blogtivvu : #GFVip, Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha una cotta per lui: l’epica reazione (VIDEO) - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi come Freddie Mercury sotto la pioggia al Grande Fratello Vip | Video Mediaset - Notiziedi_it : Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi nell’interpretazione di “Shallow” al Grande Fratello Vip | Video Mediaset -