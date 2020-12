GF Vip | anticipazioni 7 dicembre | nuovo incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Stasera su Canale 5, a partire dalle 21:45, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L’appuntamento odierno si preannuncia ricco di clamorosi colpi di scena. Non mancheranno le sorprese speciali, una di queste vedrà protagonista Andrea Zelletta.Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 7 settembre Nel corso dell’appuntamento odierno, Alfonso Signorini, direttamente dagli studi di Cinecittà tornerà a collegarsi con i ragazzi della Casa per affrontare insieme a loro una nuova puntata. Una delle protagoniste della serata sarà Elisabetta Gregoraci, che come preannunciato la scorsa settimana, questa sera dovrebbe lasciare definitivamente il gioco. La produzione del Grande Fratello Vip, ha fornito in esclusiva alcune, sulla puntata odierna tramite il profilo ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip. Il reality ...