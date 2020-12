GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera Giulia Salemi in diretta: “Frena la mula, lo hai voluto tu” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alfonso Signorini riprende Giulia Salemi Nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì scorso è partito immediatamente con un acceso confronto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. A quel punto, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto alle dirette interessate se si sono chiarite dopo la lite verbale. Di conseguenza l’ex fidanzata di Francesco Monte ha detto di essere rimasta molto delusa nell’essere passata come una approfittatrice e una che corre dietro ai mariti sposati per via delle confessioni fatte dalla soubrette calabrese. Quest’ultima, infatti, nella casa di Cinecittà ha affermato che l’influencer italo-persiana chiamava Flavio Briatore per avere delle cene gratis, hotel e tanto altro. “Mi è dispiaciuto che in ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 7 dicembre 2020)riprendeNel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 andato in onda venerdì scorso è partito immediatamente con un acceso confronto tra Elisabetta Gregoraci e. A quel punto, il conduttoreha chiesto alle dirette interessate se si sono chiarite dopo la lite verbale. Di conseguenza l’ex fidanzata di Francesco Monte ha detto di essere rimasta molto delusa nell’essere passata come una approfittatrice e una che corre dietro ai mariti sposati per via delle confessioni fatte dalla soubrette calabrese. Quest’ultima, infatti, nella casa di Cinecittà ha affermato che l’influencer italo-persiana chiamava Flavio Briatore per avere delle cene gratis, hotel e tanto altro. “Mi è dispiaciuto che in ...

guendaetommy : Oh cielo anche no grazie !!!! #GFVIP #GFVIP5 - infoitcultura : Alfonso Signorini stronca apertamente un concorrente del Grande Fratello Vip: “Mi fa specie” - ehyobrien : RT @zucamelo: sto silenziando il gif vip perchè avete rotto il cazzo voi dayanna, adua rosalinda come cazzo si chiama tommaso zorzi e alfon… - infoitcultura : “Volgare e becero”. GF Vip, non c'è pace per Alfonso Signorini: così il super vip distrugge il programma -