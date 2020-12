‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi scopre che Giacomo Urtis ha preso una cotta per lui: la sua reazione (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomo Urtis, da pochissimo diventato a tutti gli effetti un concorrente della Casa del Grande Fratello Vip 5, ha una cotta per Tommaso Zorzi. A rivelarlo è stato proprio il chirurgo dei vip nelle scorse ore a Cristiano Malgioglio. Peccato che proprio a quest’ultimo l’influencer abbia ammesso invece di aver realizzato che ciò che lo lega a Francesco Oppini, ormai fuori dalla Casa, non è un semplice sentimento di affetto, ma un vero e proprio innamoramento. Insomma, un intreccio assurdo non da poco e nella notte a Tommaso sono state proprio le due compagne d’avventura, Selvaggia Roma e Giulia Salemi a rivelare di questo interesse di Urtis nei suoi confronti: Mi ha detto che gli piaci e comunque deve… ti vede un po’ interessante… Praticamente l’altra sera, due sere fa, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 dicembre 2020), da pochissimo diventato a tutti gli effetti un concorrente della Casa del Grande Fratello Vip 5, ha unaper. A rivelarlo è stato proprio il chirurgo dei vip nelle scorse ore a Cristiano Malgioglio. Peccato che proprio a quest’ultimo l’influencer abbia ammesso invece di aver realizzato che ciò che lo lega a Francesco Oppini, ormai fuori dalla Casa, non è un semplice sentimento di affetto, ma un vero e proprio innamoramento. Insomma, un intreccio assurdo non da poco e nella notte asono state proprio le due compagne d’avventura, Selvaggia Roma e Giulia Salemi a rivelare di questo interesse dinei suoi confronti: Mi ha detto che gli piaci e comunque deve… ti vede un po’ interessante… Praticamente l’altra sera, due sere fa, ...

