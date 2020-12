GF Vip 5 | Oppini lascia la casa per colpa della Parietti?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il GF Vip 5 continua a far discutere. Sono passati praticamente tre mesi da quando i concorrenti sono chiusi nellapiù spiata d’Italia e ne abbiamo visti di tutti i colori. Litigi, amicizie e strategie. Tante sfumature che, però, non sembrano essere finite qui. Nell’ultima puntata del reality show più longevotv italiana andata in onda venerdì 4 dicembre, gli inquilini dello stabile ci Cinecittà si sono trovati di fronte a un bivio: continuare il percorso all’internodel Grande Fratello Vip 5 dopo essere venuti a conoscenza che il programma chiuderà nella prima decade di febbraio duemila ventuno, sì ricorda che originariamente il GF Vip 5 sarebbe dovuto terminare proprio in questi giorni, ore la trasmissione immediatamente. Due concorrenti hanno deciso di ...