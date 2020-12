George Russell: Mercedes, quel treno che passa una volta sola (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un’immagine vale più di mille parole. Una frase che riassume ciò che si è visto e vissuto durante il GP del Sakhir; Russell primo, una gestione impeccabile della gara, una cosa a cui neanche lui credeva davvero, troppo grande per essere pensata come reale. Poi il disastro ai box. Non della Williams, ma della Mercedes, perchè George Russell guidava una Freccia Nera, quella di Lewis Hamilton risultato positivo al Covid e quindi assente sul circuito del Bahrain. George Russell e l’occasione Mercedes La Mercedes sbaglia, è umana. L’errore però arriva nel giorno sbagliato, arriva in una domenica in cui il mondo della F1 torna a sognare; e lo fa per davvero, lì davanti a tutto e tutti con George ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un’immagine vale più di mille parole. Una frase che riassume ciò che si è visto e vissuto durante il GP del Sakhir;primo, una gestione impeccabile della gara, una cosa a cui neanche lui credeva davvero, troppo grande per essere pensata come reale. Poi il disastro ai box. Non della Williams, ma della, perchèguidava una Freccia Nera,la di Lewis Hamilton risultato positivo al Covid e quindi assente sul circuito del Bahrain.e l’occasioneLasbaglia, è umana. L’errore però arriva nel giorno sbagliato, arriva in una domenica in cui il mondo della F1 torna a sognare; e lo fa per davvero, lì davanti a tutto e tutti con...

