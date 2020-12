Genovese di tonno

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La è una ricetta originale, facile e abbastanza rapida da preparare. È una ricetta comoda quando volete preparare qualcosa di diverso, un piatto veramente originale e inaspettato per i vostri ospiti. Se cercate un’idea per un primo di pesce speciale, siete nel posto giusto. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 gr. di ziti spezzati (in 3 parti) o paccheri 300 gr. di filetto difresco 1 carota 1 costa di sedano 1,5 kg di cipolle bianche Olio extravergine di oliva Sale q.b. Pepe (facoltativo) Per preparare la iniziate tritando la cipolla, la carota ed il sedano. Poi mettete un filo di olio extravergine di oliva in un tegame e lasciate rosolare il tutto, aggiungete l’acqua e attendete che arrivi ad ebollizione. Questo brodo servirà per evitare che le cipolle della si asciughino ...