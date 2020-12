Gelide manovre in vista delle festività natalizie

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Stamattina, guardando i modelli previsionali, non credevamo ai nostri occhi. Cosa abbiamo intravisto? Beh, semplice: lo scenario meteo climatico che stiamo portando avanti da giorni. E’ un’idea, un’ipotesi, chiamatela un po’ come volete. Fatto sta che alcuni movimenti, intesi come riposizionamentopedine sullo scacchiere europeo, sarebbero plausibili. Si dovrebbe partire da molto lontano, ovvero dal quel che potrebbe accadere nel Nord America in seguito alle crescenti influenze della Nina, ma preferiamo focalizzare l’obbiettivo in Europa, magari estendendo il campo d’osservazione alla Russia.invernali per leGià, perché l’Alta Pressione che insisterà ostinatamente tra la Scandinavia e la Russia occidentale andrà tenuta davvero sott’occhio. Ricordiamoci che ...