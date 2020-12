Galli: «Non cantiamo oggi la stessa canzone stonata di questa estate: avremmo evitato 20 mila morti» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il conteggio è doloroso, forse approssimativo dato che si parla di morti e ogni singola perdita ha un peso importantissimo. Ma se a farlo è Massimo Galli, uno dei più accreditati esperti italiani nella lotta alla pandemia di Coronavirus, c’è da prendere seriamente la stima: «È un conto che mi fa fatica fare. Più di 20mila morti li avremmo potuti in larga misura evitare». Il riferimento e all’allentamento delle misure estive in Italia, che secondo il medico avrebbero contribuito alla violenza con cui si è abbattuta la seconda ondata pandemica. December 7, 2020 Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di milano, ai microfoni di Agorà, ha ribadito l’importanza delle restrizioni previste per le festività natalizie al fine di scongiurare una terza ondata: ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il conteggio è doloroso, forse approssimativo dato che si parla die ogni singola perdita ha un peso importantissimo. Ma se a farlo è Massimo, uno dei più accreditati esperti italiani nella lotta alla pandemia di Coronavirus, c’è da prendere seriamente la stima: «È un conto che mi fa fatica fare. Più di 20lipotuti in larga misura evitare». Il riferimento e all’allentamento delle misure estive in Italia, che secondo il medico avrebbero contribuito alla violenza con cui si è abbattuta la seconda ondata pandemica. December 7, 2020 Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco dino, ai microfoni di Agorà, ha ribadito l’importanza delle restrizioni previste per le festività natalizie al fine di scongiurare una terza ondata: ...

repubblica : Galli: ventimila morti in meno se l'estate non fosse stata così sfrenata - petergomezblog : Shopping di Natale, Cirio: “Assembramenti inaccettabili, non possiamo tornare all’estate”. Galli: “Con liberi tutti… - lofioramonti : Come immaginato, le scuole non sono così sicure come Ministero voleva far credere. Per scoprirlo è servito accesso… - marcodemo3 : #Galli: ventimila morti in meno se l'estate non fosse stata così sfrenata L'infettivologo mette in guardia sulla te… - beverlytozier3 : RT @MMmarco0: 'Sono cose che stiamo ripetendo da giorni. Il pericolo non è scampato. Non cantiamo la stessa canzone, spesso stonata, del pe… -